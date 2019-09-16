Криклій збирається навести лад в Укравтодорі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У найближчих планах міністра інфраструктури України Владислава Криклія - наведення ладу в Укравтодорі. Про це сам міністр написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Платники податків, які фінансують дороги з власної кишені, хочуть, щоб дороги ремонтувались не ділянками по 40 метрів або через пости в Фейсбук, а з’являлись цілі хайвеї. Тому у найближчих планах навести лад в Укравтодорі, і провести роботу з областями, які в цьому році також мають значні можливості – 22 млрд гривень будуть витрачатись на місцеві і комунальні дороги, а не лежати на банківських рахунках, від цього дороги не з’являться", - повідомив Криклій.
Нагадаємо, Криклій повідомив, що Бюджет-2020 передбачає рекордні видатки на дороги.