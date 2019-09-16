Криклий собирается навести порядок в Укравтодоре

"Налогоплательщики, финансирующие дороги из собственного кармана, хотят, чтобы дороги ремонтировались не участками по 40 метров или через посты в Фейсбук, а появлялись целые хайвеи. Поэтому в ближайших планах навести порядок в Укравтодоре, и провести работу с областями, которые в этом году также имеют значительные возможности - 22 млрд гривен будут тратиться на местные и коммунальные дороги, а не лежать на банковских счетах, от этого дороги не появятся", - сообщил Криклий.

Напомним, Криклий сообщил, что Бюджет-2020 предусматривает рекордные расходы на дороги.