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Криклій звільнив керівників трьох морських портів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Міністр інфраструктури Владислав Криклій звільнив трьох керівників морських портів. Про це повідомив заступник міністра Юрій Лавренюк на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Криклій звільнив керівників трьох морських портів

"Міністр інфраструктури Владислав Криклій прийняв рішення про початок перезавантаження морських портів та підписав наказ щодо звільнення керівників 3 портів: Одеського, Чорноморського, Білгород-Дністровського", - написав Лавренюк.

За його словами, ці керівники не змогли проявити себе ефективними менеджерами, не дивлячись на достатньо високу зарплату.

"Фінансовий стан підприємств погіршився, підтвердженням чого є проекти фінансових планів на 2020 рік, які були подані цими керівниками. Так, було проаналізовано стан діяльності портів, фінансово-економічні показники, дохідну частину, співвідношення прибутку та витрат, і на основі проведеної оцінки було прийнято рішення щодо звільнення даних посадових осіб", - зазначив Лавренюк.

Крім того, він анонсував оголошення проведення "прозорих, публічних конкурсів на посади керівників морських портів, які зараз знаходяться в статусі виконуючих обов’язки".

"Ми маємо чіткий намір закінчити епоху "виконуючих обов’язків", - додав Лавренюк.

Він також анонсував, що буде надано оцінку діяльності керівникам портів, з якими вже підписано контракти на постійній основі.

"Даними контрактами встановлені чіткі КРІ, згідно яких буде дана оцінка ефективності виконання керівниками поставлених перед ними завдань", - написав Лавренюк.

Нагадаємо, раніше Криклій заявив про плани збільшити кількість глибоководних портів.

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