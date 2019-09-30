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В Україні хочуть збільшити кількість глибоководних портів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що у Міністерстві планують збільшити кількість глибоководних портів. Про це він заявив у понеділок у Києві, передає кореспондент УНН.

В Україні хочуть збільшити кількість глибоководних портів

"Ми хочемо збільшити кількість глибоководних портів, щоб займатися капітальним будівництвом, щоб поглиблювати дно... Власне, розглядаємо можливість далі рухатись у напрямку концесії. Ольвія, Херсон – це перші пілотні проекти. Ми будемо йти далі", - сказав міністр.

Він зауважив, що поки не буде казати, про які порти йдеться.

"Що стосується власне Адміністрації морських портів – ми хочемо, щоб вона теж стала більш ефективною і бізнесовою структурою, і план по її корпоратизації має йти вперед", - додав Криклій.

Він висловив впевненість, що вантажопотік через українські порти буде збільшуватися.

Як повідомляв УНН, раніше Міністерство інфраструктури України оголосило про проведення конкурсів щодо передачі в концесію майна державних підприємств "Херсонський морський торговельний порт" та "Стивідорна компанія "Ольвія" і відповідного майна ДП "Адміністрація морських портів України". 

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