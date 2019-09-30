В Україні хочуть збільшити кількість глибоководних портів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що у Міністерстві планують збільшити кількість глибоководних портів. Про це він заявив у понеділок у Києві, передає кореспондент УНН.
"Ми хочемо збільшити кількість глибоководних портів, щоб займатися капітальним будівництвом, щоб поглиблювати дно... Власне, розглядаємо можливість далі рухатись у напрямку концесії. Ольвія, Херсон – це перші пілотні проекти. Ми будемо йти далі", - сказав міністр.
Він зауважив, що поки не буде казати, про які порти йдеться.
"Що стосується власне Адміністрації морських портів – ми хочемо, щоб вона теж стала більш ефективною і бізнесовою структурою, і план по її корпоратизації має йти вперед", - додав Криклій.
Він висловив впевненість, що вантажопотік через українські порти буде збільшуватися.
Як повідомляв УНН, раніше Міністерство інфраструктури України оголосило про проведення конкурсів щодо передачі в концесію майна державних підприємств "Херсонський морський торговельний порт" та "Стивідорна компанія "Ольвія" і відповідного майна ДП "Адміністрація морських портів України".