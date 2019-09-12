В Україні оголосили конкурси на концесію двох портів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Міністерство інфраструктури України оголосило про проведення конкурсів щодо передачі в концесію майна державних підприємств "Херсонський морський торговельний порт" та "Стивідорна компанія "Ольвія" і відповідного майна ДП "Адміністрація морських портів України". Про це УНН повідомляє з посиланням на інформаційне оголошення міністерства.
Відповідні оголошення також опубліковані у газеті "Урядовий кур'єр" від 12 вересня.
Як зазначається, об'єктом концесії у першому випадку є цілісний майновий комплекс, що забезпечує комплексне надання послуг у морському порту Херсон та включає майно ДП "ХМТП" та майно ДП "АМПУ" згідно з визначеним концесієдавцем переліком, а також об'єкти, які мають бути спеціально створені (збудовані) відповідно до умов концесійного договору. Розмір реєстраційного внеску для реєстрації претендентів як учасників концесійного конкурсу становить 170 гривень. Концесія за результатами концесійного конкурсу надається на 30 років.
У другому випадку об'єктом концесії є цілісний майновий комплекс, що забезпечує комплексне надання послуг у спеціалізованому морському порту "Ольвія" та включає майно ДП "СК "Ольвія" та майно ДП "АМПУ" згідно з визначеним концесієдавцем переліком, а також об'єкти, які мають бути спеціально створені (збудовані) відповідно до умов концесійного договору. Розмір реєстраційного внеску для реєстрації претендентів як учасників концесійного конкурсу становить 170 гривень. Концесія за результатами концесійного конкурсу надається на 35 років.
Заявки на участь у конкурсі, конкурсні пропозиції подаються протягом 60 днів з дня публікації в газетах "Урядовий кур’єр", "Голос України".
Нагадаємо, у серпні уряд схвалив рішення про умови та початок концесії портів "Ольвія" та "Херсон".