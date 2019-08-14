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Уряд схвалив рішення про умови та початок концесії портів "Ольвія" та "Херсон"

Уряд схвалив рішення про умови та початок концесії портів "Ольвія" та "Херсон"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив рішення про затвердження умов та початок концесії морських портів “Ольвія” та “Херсон”. Про це написав Міністр інфраструктури України Володимир Омелян на свої сторінці у Facebook, передає УНН.

“Уряд схвалив рішення про затвердження умов і початку концесії морських портів “Ольвія” та “Херсон”, — написав Омелян.

За його словами, схвалене рішення дає початок передачі портів в управління приватним інвесторам.

Також, він додав, що попередньо вже є понад двадцять заявок від потужних іноземних і українських компаній.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що передача у концесію спеціалізованого морського порту “Ольвія” та Херсонського морського порту може відбутися у середині 2019 року.

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