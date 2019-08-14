Уряд схвалив рішення про умови та початок концесії портів "Ольвія" та "Херсон"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив рішення про затвердження умов та початок концесії морських портів “Ольвія” та “Херсон”. Про це написав Міністр інфраструктури України Володимир Омелян на свої сторінці у Facebook, передає УНН.
“Уряд схвалив рішення про затвердження умов і початку концесії морських портів “Ольвія” та “Херсон”, — написав Омелян.
За його словами, схвалене рішення дає початок передачі портів в управління приватним інвесторам.
Також, він додав, що попередньо вже є понад двадцять заявок від потужних іноземних і українських компаній.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що передача у концесію спеціалізованого морського порту “Ольвія” та Херсонського морського порту може відбутися у середині 2019 року.