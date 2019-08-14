Правительство приняло решение об условиях и начале концессии портов "Ольвия" и "Херсон"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Кабинет министров Украины принял решение об утверждении условий и начале концессии морских портов “Ольвия” и “Херсон”. Об этом написал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Правительство приняло решение об утверждении условий и начале концессии морских портов “Ольвия” и “Херсон”, — написал Омелян.
По его словам, принятое решение дает начало передачи портов в управление частным инвесторам.
Также он добавил, что предварительно уже есть более двадцати заявок от мощных иностранных и украинских компаний.
Напомним, ранее сообщалось, что передача в концессию специализированного морского порта “Ольвия” и Херсонского морского порта может произойти в середине 2019 года.