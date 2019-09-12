В Украине объявили конкурсы на концессию двух портов

Соответствующие объявления также опубликованы в газете "Урядовый курьер" от 12 сентября.

Как отмечается, объектом концессии в первом случае является целостный имущественный комплекс, обеспечивающий комплексное предоставление услуг в морском порту Херсон и включает имущество ГП "ХМТП" и имущество ГП "АМПУ" согласно определенному концессиедателем перечню, а также объекты, которые должны быть специально созданы (построены) в соответствии с условиями концессионного договора. Размер регистрационного взноса для регистрации претендентов как участников концессионного конкурса составляет 170 гривен. Концессия по результатам концессионного конкурса предоставляется на 30 лет.

Во втором случае объектом концессии является целостный имущественный комплекс, обеспечивающий комплексное предоставление услуг в специализированном морском порту "Ольвия" и включает имущество ГП "СК "Ольвия" и имущество ГП "АМПУ" согласно определенному концессиедателем перечню, а также объекты, которые должны быть специально созданы (построены) в соответствии с условиями концессионного договора. Размер регистрационного взноса для регистрации претендентов как участников концессионного конкурса составляет 170 гривен. Концессия по результатам концессионного конкурса предоставляется на 35 лет.

Заявки на участие в конкурсе, конкурсные предложения подаются в течение 60 дней со дня публикации в газетах "Урядовый курьер", "Голос Украины".

Напомним, в августе правительство приняло решение об условиях и начале концессии портов "Ольвия" и "Херсон".