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В Украине объявили конкурсы на концессию двух портов

В Украине объявили конкурсы на концессию двух портов

Киев  •  УНН

 • 12130 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Министерство инфраструктуры Украины объявило о проведении конкурсов по передаче в концессию имущества государственных предприятий "Херсонский морской торговый порт" и "Стивидорная компания "Ольвия" и соответствующего имущества ГП "Администрация морских портов Украины". Об этом УНН сообщает со ссылкой на информационные объявления министерства.

Соответствующие объявления также опубликованы в газете "Урядовый курьер" от 12 сентября.

Как отмечается, объектом концессии в первом случае является целостный имущественный комплекс, обеспечивающий комплексное предоставление услуг в морском порту Херсон и включает имущество ГП "ХМТП" и имущество ГП "АМПУ" согласно определенному концессиедателем перечню, а также объекты, которые должны быть специально созданы (построены) в соответствии с условиями концессионного договора. Размер регистрационного взноса для регистрации претендентов как участников концессионного конкурса составляет 170 гривен. Концессия по результатам концессионного конкурса предоставляется на 30 лет.

Во втором случае объектом концессии является целостный имущественный комплекс, обеспечивающий комплексное предоставление услуг в специализированном морском порту "Ольвия" и включает имущество ГП "СК "Ольвия" и имущество ГП "АМПУ" согласно определенному концессиедателем перечню, а также объекты, которые должны быть специально созданы (построены) в соответствии с условиями концессионного договора. Размер регистрационного взноса для регистрации претендентов как участников концессионного конкурса составляет 170 гривен. Концессия по результатам концессионного конкурса предоставляется на 35 лет.

Заявки на участие в конкурсе, конкурсные предложения подаются в течение 60 дней со дня публикации в газетах "Урядовый курьер", "Голос Украины".

Напомним, в августе правительство приняло решение об условиях и начале концессии портов "Ольвия" и "Херсон".

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