В Украине хотят увеличить количество глубоководных портов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что в Министерстве планируют увеличить количество глубоководных портов. Об этом он заявил в понедельник в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Мы хотим увеличить количество глубоководных портов, чтобы заниматься капитальным строительством, чтобы углублять дно... Собственно, рассматриваем возможность дальше двигаться в направлении концессии. Ольвия, Херсон - это первые пилотные проекты. Мы будем идти дальше", - сказал министр.
Он отметил, что пока не будет говорить, о каких портах идет речь.
"Что касается собственно Администрации морских портов - мы хотим, чтобы она тоже стала более эффективной и бизнес-структурой, и план по ее корпоратизации должен идти вперед", - добавил Криклий.
Он выразил уверенность, что грузопоток через украинские порты будет увеличиваться.
Как сообщал УНН, ранее Министерство инфраструктуры Украины объявило о проведении конкурсов по передаче в концессию имущества государственных предприятий "Херсонский морской торговый порт" и "Стивидорная компания "Ольвия" и соответствующего имущества ГП "Администрация морских портов Украины".