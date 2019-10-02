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Криклий уволил руководителей трех морских портов

Киев • УНН

 • 9858 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Министр инфраструктуры Владислав Криклий уволил трех руководителей морских портов. Об этом сообщил заместитель министра Юрий Лавренюк на своей странице в Facebook, передает УНН.

Криклий уволил руководителей трех морских портов

"Министр инфраструктуры Владислав Криклий принял решение о начале перезагрузки морских портов и подписал приказ об увольнении руководителей 3 портов: Одесского, Черноморского, Белгород-Днестровского", - написал Лавренюк.

По его словам, эти руководители не смогли проявить себя эффективными менеджерами, несмотря на достаточно высокую зарплату.

"Финансовое состояние предприятий ухудшилось, подтверждением чего являются проекты финансовых планов на 2020 год, которые были представлены этими руководителями. Так, было проанализировано состояние деятельности портов, финансово-экономические показатели, доходная часть, соотношение прибыли и затрат, и на основе проведенной оценки было принято решение об освобождении данных должностных лиц", - отметил Лавренюк.

Кроме того, он анонсировал объявление проведения "прозрачных, публичных конкурсов на должности руководителей морских портов, которые сейчас находятся в статусе исполняющих обязанности".

"У нас есть четкое намерение закончить эпоху "исполняющих обязанности", - добавил Лавренюк.

Он также анонсировал, что будет дана оценка деятельности руководителей портов, с которыми уже подписаны контракты на постоянной основе.

"Данными контрактами установлены четкие КРІ, согласно которым будет дана оценка эффективности выполнения руководителями поставленных перед ними задач", - написал Лавренюк.

Напомним, ранее Криклий заявил о планах увеличить количество глубоководных портов.

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