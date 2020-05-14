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Криклій заявив про початок роботи щодо відновлення міжнародного авіасполучення

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Міністерство інфраструктури разом з авіаперевізниками та МЗС почало визначати країни, з яких почнеться відновлення міжнародного авіасполучення. Про це у своєму Telegram-каналі написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає УНН.

Криклій заявив про початок роботи щодо відновлення міжнародного авіасполучення

“Транспорт виходитиме з карантину поетапно. До кінця тижня маємо узгодити з МОЗ дати етапів, щоб люди могли дістатись до роботи, але були максимально захищені від поширення коронавірусу. Працюємо з авіаперевізниками та МЗС, щоб визначати країни, з яких почнеться відновлення міжнародного авіасполучення. Авіакомпанії пропонують відновлювати внутрішні перельоти одночасно з міжнародними”, — написав він.

Зазначається, що авіасполучення запрацює на третьому етапі відновлення регулярного пасажирського сполучення.

Нагадаємо, відновлення міжобласного сполучення може впливати на епідеміологічну ситуацію у країні, тому Міністерство інфрастуктури України під час ухвалення подібних рішень буде виходити з рекомендацій МОЗ. 

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