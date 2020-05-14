Криклій пояснив, чому уряд не відновлює міжобласне сполучення

“Це міграція між містами і областями. Зрозуміло, що це може більше впливати на розвиток епідеміологічної ситуації, і про стримання цих показників мова не йде”, — зазначив він.

За його словами, усі терміни відновлення сполучення очолюване ним відомство ухвалюватиме спільно з Міністерством охорони здоров’я.

“Дата буде виходити з рекомендацій МОЗ, які вони мають нам дати. Як ми домовилися до кінця тижня це затвердити. Те саме стосується і міжнародних рейсів”, — додав Криклій.

Нагадаємо, в Україні планують комплексне відкриття громадського транспорту та міжобласних перевезень орієнтовно на початку червня.