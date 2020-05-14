Криклий объяснил, почему правительство не возобновляет межобластное сообщение

"Это миграция между городами и областями. Понятно, что это может больше влиять на развитие эпидемиологической ситуации и о сдерживания этих показателей речь не идет", - отметил он.

По его словам, все сроки возобновления сообщения возглавляемое им ведомство будет принимать совместно с Министерством здравоохранения.

"Дата будет исходить из рекомендаций Минздрава, которые они должны нам дать. Как мы договорились до конца недели это утвердить. То же касается и международных рейсов", - добавил Криклий.

Напомним, в Украине планируют комплексное открытие общественного транспорта и межобластных перевозок ориентировочно в начале июня.