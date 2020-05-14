Криклий объяснил, почему правительство не возобновляет межобластное сообщение
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Возобновление межобластного сообщения может влиять на эпидемиологическую ситуацию в стране, Министерство инфрастуктуры Украины при принятии подобных решений будет выходить с рекомендаций Минздрава. Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН.
"Это миграция между городами и областями. Понятно, что это может больше влиять на развитие эпидемиологической ситуации и о сдерживания этих показателей речь не идет", - отметил он.
По его словам, все сроки возобновления сообщения возглавляемое им ведомство будет принимать совместно с Министерством здравоохранения.
"Дата будет исходить из рекомендаций Минздрава, которые они должны нам дать. Как мы договорились до конца недели это утвердить. То же касается и международных рейсов", - добавил Криклий.
Напомним, в Украине планируют комплексное открытие общественного транспорта и межобластных перевозок ориентировочно в начале июня.