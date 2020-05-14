Криклий заявил о начале работы по восстановлению международного авиасообщения

"Транспорт будет выходить из карантина поэтапно. К концу недели должны согласовать с Минздравом даты этапов, чтобы люди могли добраться до работы, но были максимально защищены от распространения коронавируса. Работаем с авиаперевозчиками и МИД, чтобы определять страны, с которых начнется возобновление международного авиасообщения. Авиакомпании предлагают возобновлять внутренние перелеты одновременно с международными", - написал он.

Отмечается, что авиасообщение заработает на третьем этапе возобновления регулярного пассажирского сообщения.

Напомним, возобновление межобластного сообщения может влиять на эпидемиологическую ситуацию в стране, Министерство инфрастуктуры Украины при принятии подобных решений будет выходить из рекомендаций Минздрава.