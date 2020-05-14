Криклій відреагував на пропозицію відкрити метро 25 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Міністр інфраструктури Владислав Криклій, коментуючи пропозицію відкрити метро 25 травня, не підтримав її і заявив, що у питанні відкриття транспорту має бути поетапність, і з рішенням не варто поспішати. Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1", передає УНН.
"Дивує непослідовність у певних етапах. Ще пару днів тому збирався київський штаб і там зійшлися на думці, що відкрити з обмеженнями доволі важко. Підземка, якщо відкривається - то працює повноцінно. Звичайно, можна масочний режим, дезінфекцію, скринінг, але обмежувати на пероні, у вагонах доволі важко", - сказав Криклій, коментуючи прохання мера Києва Віталія Кличка відкрити метро 25 травня.
На думку міністра, він би не поспішав з цим рішенням.
"Що стосується транспорту взагалі, то ми запропонували поетапність. До кінця тижня МОЗ має назвати дати, чи вони накладаються з епідеміологічною ситуацією, щоб, власне, ми не брали на себе відповідальність чи ризики. Бо ми ці ризики ділимо з міською владою", - зазначив Криклій.
Нагадаємо, раніше головний санлікар України Ляшко заявив, що роботу громадського транспорту та міжміських перевезень планують відновити на початку червня. Також Ляшко не підтримує введення спецперепусток у метро.
Напередодні Кличко закликав уряд відкрити метро 25 травня.