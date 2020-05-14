Криклий отреагировал на предложение открыть метро 25 мая

"Удивляет непоследовательность в определенных этапах. Еще пару дней назад собирался киевский штаб и там сошлись во мнении, что открыть с ограничениями довольно трудно. Подземка, если открывается - то работает полноценно. Конечно, можно масочный режим, дезинфекцию, скрининг, но ограничивать на перроне, в вагонах довольно трудно", - сказал Криклий, комментируя просьбу мэра Киева Виталия Кличко открыть метро 25 мая.

По мнению министра, он бы не спешил с этим решением.

"Что касается транспорта вообще, то мы предложили поэтапность. К концу недели Минздрав должен назвать даты, накладываются ли они с эпидемиологической ситуацией, чтобы, собственно, мы не брали на себя ответственность или риски. Ибо мы эти риски делим с городскими властями", - отметил Криклий.

Напомним, ранее главный санврач Украины Ляшко заявил, что работу общественного транспорта и междугородних перевозок планируют возобновить в начале июня. Также Ляшко не поддерживает введение спецпропусков в метро.

Накануне Кличко призвал правительство открыть метро 25 мая.