Криклій обговорив з представниками Світового банку реформу Укрзалізниці
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час зустрічі з лідером програм з інфраструктури та сталого розвитку Світового банку в Білорусі, Молдові та Україні Бахером Ель-Хіфнаві обговорили залучення міжнародної технічної допомоги для реформи Укрзалізниці. Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури, передає УНН.
"21 січня 2020 року Міністр інфраструктури України Владислав Криклій зустрівся із лідером програм з інфраструктури та сталого розвитку Світового банку в Білорусі, Молдові та Україні паном Ель-Хіфнаві Бахером… Сторони обговорили питання залучення міжнародної технічної допомоги для реформи Укрзалізниці та формування в Україні конкурентного ринку залізничних послуг", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у зустрічі брали участь представники профільних підрозділів Мінінфраструктури, Світового банку, АТ "Укрзалізниця" та Команди підтримки реформ.
Криклій проінформував представників Світового Банку, що міністерство працює над виконанням Указу Президента "Про невідкладні заходи з проведення реформи та зміцнення держави".
Комплексом заходів передбачено створення умов для функціонування конкурентного ринку залізничних перевезень в Україні та підвищення ефективності управління, вдосконалення організаційно-правових та економічних засад ринку залізничних перевезень, покращення якості та доступності послуг перевезень залізничним транспортом.
У свою чергу, представник Світового банку повідомив, що залучення міжнародної технічної допомоги є важливим для реформи Укрзалізниці, створення умов для розвитку конкурентного середовища на ринку залізничних перевезень з урахуванням основних вимог законодавства ЄС і кращого світового досвіду.
Як повідомлялося в УНН, в "Слузі народу" готові утворити ТСК з розслідування корупційних конкурсів "Укрзалізниці".