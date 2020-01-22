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Криклий обсудил с представителями Всемирного банка реформу Укрзализныци

Киев • УНН

 • 12528 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время встречи с лидером программ с инфраструктуры и устойчивого развития Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Бахером Эль-Хифнави обсудили привлечение международной технической помощи для реформы Укрзализныци. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, передает УНН.

Криклий обсудил с представителями Всемирного банка реформу Укрзализныци

"21 января 2020 года Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий встретился с лидером программ с инфраструктуры и устойчивого развития Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине господином Эль-Хифнави Бахером... Стороны обсудили вопросы привлечения международной технической помощи для реформы Укрзализныци и формирования в Украине конкурентного рынка железнодорожных услуг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во встрече принимали участие представители профильных подразделений Мининфраструктуры, Всемирного банка, АО "Укрзализныця" и Команды поддержки реформ.

Криклий проинформировал представителей Всемирного Банка, что министерство работает над выполнением Указа Президента "О неотложных мерах по проведению реформы и укреплению государства".

Комплексом мероприятий предусмотрено создание условий для функционирования конкурентного рынка железнодорожных перевозок в Украине и повышения эффективности управления, совершенствования организационно-правовых и экономических основ рынка железнодорожных перевозок, улучшения качества и доступности услуг перевозок железнодорожным транспортом.

В свою очередь, представитель Всемирного банка сообщил, что привлечение международной технической помощи является важным для реформы Укрзализныци, создание условий для развития конкурентной среды на рынке железнодорожных перевозок с учетом основных требований законодательства ЕС и лучшего мирового опыта.

Как сообщалось в УНН, в "Слуге народа" готовы создать ВСК по расследованию коррупционных конкурсов "Укрзализныци".

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