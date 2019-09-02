Криклій хоче змінити команду і налагодити комунікацію в Мінінфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Першочерговими задачами керівництва Міністерства інфраструктури є зміна команди відомства й налагодження внутрішньої комунікації. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій журналістам біля Офісу Президента України, передає кореспондент УНН.
“Наші першочергові задачі — це змінити команду, оновити склад, а підчистити ті проблеми, які були, бо вже зараз зрозуміло, що в Міністерстві інфраструктури була суперова зовнішня комунікація і абсолютно відсутня була внутрішня комунікація, тобто підрозділи не завжди взаємодіяли один з одним в належний спосіб. І це треба виправляти”, — зазначив Криклій.
За його словами, міністерство було “номінально прогресивним”, однак в ньому не було запущено і 10% усіх електронних сервісів, які могли б працювати, — зокрема, електронний документообіг.
“Також дороги — це наш пріоритет, і взагалі всі транспортні артерії. Трасу Запоріжжя-Маріуполь ми здамо вже у жовтні цього року. Крім доріг, як їх будувати, ми ще плануємо їх рятувати, тому будуть дуже прискіпливо дивитись у бік Укртрансбезпеки”, — додав міністр.
Він уточнив, що контролюючий орган Укртрансбезпека буде пере запущений із тим, щоб він карав за порушення перевізників, а не водіїв вантажного транспорту.
Нагадаємо, дорогу на Маріуполь планують відкрити до початку форуму, який планується на 18 жовтня. Про це повідомив новопризначений прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.