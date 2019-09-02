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Крыклий хочет сменить команду и наладить коммуникацию в Мининфраструктуры

Крыклий хочет сменить команду и наладить коммуникацию в Мининфраструктуры

Киев  •  УНН

 • 10044 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Первоочередными задачами руководства Министерства инфраструктуры является изменение команды ведомства и налаживания внутренней коммуникации. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Крыклий журналистам у Офиса Президента Украины, передает корреспондент УНН.

“Наши первоочередные задачи — это сменить команду, обновить состав, а подчистить те проблемы, которые были, потому что уже сейчас понятно, что в Министерстве инфраструктуры была супероская внешняя коммуникация и абсолютно отсутствовала внутренняя коммуникация, то есть подразделения не всегда взаимодействовали друг с другом в надлежащий способ. И это надо исправлять”, — отметил Крыклий.

По его словам, министерство было “номинально прогрессивным”, однако в нем не было запущено и 10% всех электронных сервисов, которые могли бы работать, — в частности, электронный документооборот.

“Также дороги — это наш приоритет, и вообще все транспортные артерии. Трассу Запорожье-Мариуполь мы сдадим уже в октябре этого года. Кроме дорог, как их строить, мы еще планируем их спасать, поэтому будут очень внимательно смотреть в сторону Укртрансбезпекы”, — добавил министр.

Он уточнил, что контролирующий орган Укртрансбезпека будет пере запущен с тем, чтобы он наказывал за нарушение перевозчиков, а не водителей грузового транспорта.

Напомним, дорогу на Мариуполь планируют открыть до начала форума, который планируется на 18 октября. Об этом сообщил новоназначенный премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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