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Криклій: через е-transport замовлено півмільйона дозволів на міжнародні перевезення вантажів

Криклій: через е-transport замовлено півмільйона дозволів на міжнародні перевезення вантажів

Київ • УНН

 • 14834 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. За 10 місяців через єдиний транспортний портал електронних послуг e-transport.gov.ua замовили півмільйона дозволів на міжнародні перевезення вантажів. Про це у своєму Facebook написав міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає УНН.

"Сподіваємось, вам зручно користуватися та продовжуємо постійно працювати над поліпшенням і розширенням функціоналу", - зазначив Криклій.

Він нагадав, що через єдиний транспортний портал електронних послуг можна у тому числі:

▪️ замовити дозволи на міжнародні перевезення вантажів;
▪️ отримати доступ до галузевої системи документообігу DocsET;
▪️ отримати доступ до онлайн-трансляцій з пунктів видачі дозволів;
▪️ у майбутньому подати заявку на польоти безпілотних літальних апаратів.

Додамо, що єдиний транспортний портал електронних послуг було запущено в роботу 27 грудня 2019 року.

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