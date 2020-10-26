Криклій: через е-transport замовлено півмільйона дозволів на міжнародні перевезення вантажів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. За 10 місяців через єдиний транспортний портал електронних послуг e-transport.gov.ua замовили півмільйона дозволів на міжнародні перевезення вантажів. Про це у своєму Facebook написав міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає УНН.
"Сподіваємось, вам зручно користуватися та продовжуємо постійно працювати над поліпшенням і розширенням функціоналу", - зазначив Криклій.
Він нагадав, що через єдиний транспортний портал електронних послуг можна у тому числі:
▪️ замовити дозволи на міжнародні перевезення вантажів;
▪️ отримати доступ до галузевої системи документообігу DocsET;
▪️ отримати доступ до онлайн-трансляцій з пунктів видачі дозволів;
▪️ у майбутньому подати заявку на польоти безпілотних літальних апаратів.
Додамо, що єдиний транспортний портал електронних послуг було запущено в роботу 27 грудня 2019 року.