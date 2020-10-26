Криклий: через е-transport заказано полмиллиона разрешений на международные перевозки грузов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. За 10 месяцев через единый транспортный портал электронных услуг e-transport.gov.ua заказали полмиллиона разрешений на международные перевозки грузов. Об этом в своем Facebook написал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает УНН.
"Надеемся, вам удобно пользоваться и продолжаем постоянно работать над улучшением и расширением функционала", - отметил Криклий.
Он напомнил, что через единый транспортный портал электронных услуг можно в том числе:
▪️ заказать разрешения на международные перевозки грузов;
▪️ получить доступ к отраслевой системе документооборота DocsET;
▪️ получить доступ к онлайн-трансляциям из пунктов выдачи разрешений;
▪️ в будущем подать заявку на полеты беспилотных летательных аппаратов.
Добавим, что единственный транспортный портал электронных услуг было запущено в работу 27 декабря 2019 года.