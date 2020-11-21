Кричав "Аллах Акбар" і бив скло в Харківській ОДА: поліція відкрила справу

Як повідомили у поліції, близько 16:35 до Київського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік по вулиці Сумській трощить скло у дверях Харківської обласної державної адміністрації.

"За адресою поліцейські виявили розбите скло на двері установи, а також металевий предмет. Особу зловмисника було встановлено. Ним виявився 19-річний мешканець селища Мала Данилівка. Він пояснив, що своїми діями хотів привернути увагу, аби до нього на розмову вийшли депутати", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Харкові чоловік з криком "Аллах Акбар" побив вікна в будівлі ОДА.