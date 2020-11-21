Кричал "Аллах Акбар" и бил стекла в Харьковской ОГА: полиция открыла дело

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Харькове полиция открыла дело на 19-летнего парня, который разбил стекло в дверях облгосадминистрации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Харьковской ОГА, передает УНН.

Как сообщили в полиции, около 16:35 в Киевский отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина по улице Сумской крушит стекло в дверях облгосадминистрации.

"По адресу полицейские обнаружили разбитое стекло на двери учреждения, а также металлический предмет. Личность злоумышленника была установлена. Им оказался 19-летний житель поселка Малая Даниловка. Он пояснил, что своими действиями хотел привлечь внимание, чтобы к нему на разговор вышли депутаты", - говорится в сообщении.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харькове мужчина с криком "Аллах Акбар" побил окна в здании ОГА.

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