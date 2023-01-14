кремль зрозумів, що заплатив занадто велику ціну за Соледар - Держдеп

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«Очевидно, що російська багатомісячна кампанія призвела до надзвичайних і колосальних втрат особового складу. Тисячі російських непідготовлених і погано екіпірованих призовників були вбиті, а сам кремль визнав, що його рішення атакувати Соледар коштувало занадто дорого. Тому ми збираємося продовжувати тісно консультуватися з нашими українськими партнерами та оцінювати ситуацію», – повідомив Пател.

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У США заявили, що тимчасові просування російських сил на Донбаському напрямку, попри великі втрати особового складу та техніки, не змінять хід війни в Україні.