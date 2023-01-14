кремль понял, что заплатил слишком большую цену за Соледар - Госдеп

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«Очевидно, что российская многомесячная кампания привела к чрезвычайным и колоссальным потерям личного состава. Тысячи российских неподготовленных и плохо экипированных призывников были убиты, а сам кремль признал, что его решение атаковать Соледар стоило слишком дорого. Поэтому мы собираемся продолжать тесно консультироваться с нашими украинскими партнерами и оценивать ситуацию», – сообщил Пател.

Напомним

В США заявили, что временные продвижения российских сил на Донбасском направлении, несмотря на большие потери личного состава и техники, не изменят ход войны в Украине.