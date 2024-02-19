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кремль змушує артистів в росії відкрито підтримувати війну в Україні - британська розвідка

кремль змушує артистів в росії відкрито підтримувати війну в Україні - британська розвідка

Київ • УНН

 • 27037 перегляди

кремль змушує російських артистів відкрито підтримувати війну в Україні, інакше їм загрожує потрапляння до "чорного списку", йдеться у звіті британської розвідки.

Адміністрація президента рф розіслала російським концертним промоутерам "чорний список" із 50 артистів із забором їм виступати у росії.  кремль тисне на артистів, змушуючи їх демонструвати відкриту підтримку війни в Україні. Про це йдеться у звіті розвідки, який оприлюднило міністерство оборони Британії, передає УНН

Деталі

Як повідомляє британська розвідка, громадські діячі в росії продовжують відчувати значний тиск, змушуючи їх демонструвати відкриту підтримку війни в Україні. 

Цього тижня стало відомо, що російський артист філіп кіркоров виступив і відвідав поранених солдатів рф на ТОТ. Як повідомляється, кіркоров був у "чорному списку" кремля після публічного скандалу, пов'язаного з грудневою "майже голою" вечіркою в москві.

Meduza повідомила, що на початку лютого адміністрація президента рф розіслала російським концертним промоутерам новий "чорний список" із 50 артистів, фактично забороняючи їм виступати у росії. 

До цього списку увійшли публічні противники війни, а також інші - такі, як кіркоров, - які викликали гнів кремля з інших причин.

Наслідки скандалу з "майже голою" вечіркою демонструють що війна все більше проникає в суспільне життя. 

кремль майже напевно навмисно посилив і використав скандал, прагнучи зобразити контраст між росіянами, які "патріотично" підтримують військові дії, і гедоністичною "прозахідною" столичною елітою. Один із учасників був ув'язнений, оштрафований за так званими законами про "ЛГБТ-пропаганду" та викликаний у військкомат

- наголошують у Міноборони Британії.

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