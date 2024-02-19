кремль заставляет артистов в россии открыто поддерживать войну в Украине - британская разведка
кремль заставляет российских артистов открыто поддерживать войну в Украине, иначе им грозит попадание в "черный список", говорится в отчете британской разведки.
Командующий ВС ВСУ сообщил о сбитии еще двух российских самолетов на востоке
Командующий Воздушных сил Украины сообщил об уничтожении двух российских самолетов Су-34 и Су-35С 19 февраля на востоке Украины.
Блокада польской границы: Кубраков переговорил с главой Бюро нацбезопасности Польши из-за блокирования пассажирского транспорта
Из-за блокады транспорта польскими протестующими около 3 000 грузовиков скопились в очередях на польско-украинской границе, Кубраков переговорил с главой Бюро нацбезопасности Польши из-за блокирования пассажирского транспорта.
Причина смерти Навального "не установлена" - пресс-секретарь российского оппозиционера
Матери и адвокатам Навального отказали в доступе к его телу в морге и сказали, что расследование его смерти все еще продолжается, а причина смерти не установлена.
Пытали 16-летнего парня во время оккупации Купянщины: сообщено о подозрении трем приспешникам врага
Прокуратура сообщила о подозрении трем жителям Купянского района, которые в августе 2022 года пытали и издевались над 16-летним парнем, чтобы получить информацию о проукраински настроенных гражданах.
Международный суд ООН оценит действия Израиля на палестинских территориях
Международный суд ООН начнет слушания по оценке правовых последствий действий Израиля на палестинских территориях с 1967 года.
В ЕС могут назвать режим санкций за нарушение прав человека именем навального
ЕС может переименовать свой режим санкций за нарушение прав человека на "режим санкций навального" в честь покойного российского политика.
Спецотряды из кремля прибыли на ВОТ для слежки за работами так называемых "избирательных комиссий" - ГУР
Спецназовцы из Кремля прибыли на временно оккупированные территории Украины для мониторинга фальсификаций и надзора за незаконными так называемыми "президентскими выборами".
В Европе ищут альтернативу НАТО на случай избрания Трампа
Европейские чиновники в частном порядке обсуждали создание общеконтинентального дополнения к НАТО, которое могло бы работать вместе с американскими гарантиями безопасности или заменить их, в зависимости от результатов выборов в США.
Китай предложил Венгрии поддержку в вопросах безопасности
Китай предложил Венгрии сотрудничество в сфере безопасности, выходящее за пределы торговли.