Администрация президента рф разослала российским концертным промоутерам "черный список" из 50 артистов с запретом им выступать в россии. кремль давит на артистов, заставляя их демонстрировать открытую поддержку войны в Украине. Об этом говорится в отчете разведки, который обнародовало министерство обороны Великобритании, передает УНН.

Детали

Как сообщает британская разведка, общественные деятели в россии продолжают испытывать значительное давление, заставляя их демонстрировать открытую поддержку войны в Украине.

На этой неделе стало известно, что российский артист филипп киркоров выступил и посетил раненых солдат рф на ВОТ. Как сообщается, киркоров был в "черном списке" кремля после публичного скандала, связанного с декабрьской "почти голой" вечеринкой в москве.

Meduza сообщила, что в начале февраля администрация президента рф разослала российским концертным промоутерам новый "черный список" из 50 артистов, фактически запрещая им выступать в россии.

В этот список вошли публичные противники войны, а также другие - такие, как Киркоров, - которые вызвали гнев кремля по другим причинам.

Последствия скандала с "почти голой" вечеринкой демонстрируют что война все больше проникает в общественную жизнь.

кремль почти наверняка намеренно усилил и использовал скандал, стремясь изобразить контраст между россиянами, которые "патриотически" поддерживают военные действия, и гедонистической "прозападной" столичной элитой. Один из участников был заключен в тюрьму, оштрафован по так называемым законам о "ЛГБТ-пропаганде" и вызван в военкомат - отмечают в Минобороны Великобритании.

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