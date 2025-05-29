кремль збирається зробити перепис сільськогосподарських земель окупованих територій України

кремль планує провести перепис сільськогосподарських земель на окупованих територіях України. Відповідний тендер оприлюднений на сайті держзакупівель рф. Про це пише УНН із посиланням на Центр протидії дезінформації.

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До кадастру рф вноситимуться дані про землі станом на 2002 р., тобто до впровадження в Україні земельної реформи. В рф наголошують, що використання пізніших даних є "небажаним", адже це юридично фіксує приватну власність на землю громадянами України.

Проводячи цю інвентаризацію, рф переслідує кілька цілей. Вона прагне включити окуповані території в адміністративно-територіальну структуру рф, щоб їх "легалізувати" та виправдати крадіжки українського зерна, що відбувається від початку повномасштабного вторгнення - пояснюють в Центрі.

У такий спосіб окупаційна влада створює додатковий інструмент тиску на громадян України, які залишилися в окупації, створюючи для власників землі ризик втрати майна у разі виявленої нелояльності.

Будь-які дії окупантів щодо української землі та майна громадян України є юридично нікчемними та не мають жодних правових наслідків - зазначили в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо

росія активно мілітаризує тимчасово окуповані території України, замінюючи місцеву владу ветеранами "сво". кремль посилює контроль, впроваджуючи програми для інтеграції ветеранів в окупаційні адміністрації.