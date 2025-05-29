кремль собирается провести перепись сельскохозяйственных земель оккупированных территорий Украины

кремль планирует провести перепись сельскохозяйственных земель на оккупированных территориях Украины. Соответствующий тендер обнародован на сайте госзакупок рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Детали

В кадастр рф будут вноситься данные о землях по состоянию на 2002 г., то есть до внедрения в Украине земельной реформы. В рф отмечают, что использование более поздних данных является "нежелательным", ведь это юридически фиксирует частную собственность на землю гражданами Украины.

Проводя эту инвентаризацию, рф преследует несколько целей. Она стремится включить оккупированные территории в административно-территориальную структуру рф, чтобы их "легализовать" и оправдать кражи украинского зерна, происходящие с начала полномасштабного вторжения - объясняют в Центре.

Таким образом, оккупационные власти создают дополнительный инструмент давления на граждан Украины, оставшихся в оккупации, создавая для владельцев земли риск потери имущества в случае выявленной нелояльности.

Любые действия оккупантов в отношении украинской земли и имущества граждан Украины являются юридически ничтожными и не имеют никаких правовых последствий - отметили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним

россия активно милитаризует временно оккупированные территории Украины, заменяя местные власти ветеранами "сво". кремль усиливает контроль, внедряя программы для интеграции ветеранов в оккупационные администрации.