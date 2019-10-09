Кремль: розведення сил на Донбасі запустило би процес реалізації мінських домовленостей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Рішення про проведення саміту в “нормандському форматі” в разі зриву розведення сил на Донбасі буде залежати від глав країн “четвірки”, але ця операція (розведення сил) запустила б процес реалізації мінських домовленостей. Про це заявив журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Все буде залежати від рішення глав держав, в тому числі, зрозуміло, і президента Росії, і не в останню чергу”, — сказав він, відповідаючи на питання, чи можливе проведення саміту в разі зриву згаданої операції.
У той же час Пєсков закликав дочекатися “підсумків — зірветься чи ні, дочекатися інформації про те, з чиєї вини це зірвано”. “Але в цілому, звичайно, розведення сил сприяло б запуску процесу імплементації мінських домовленостей”, — додав представник Кремля.
На останній зустрічі контактної групи, яка відбулася 1 жовтня, сторони конфлікту домовилися почати розведення сил в Золотому і Петровському. Як повідомляв спецпредставник глави ОБСЄ Мартін Сайдік, розведення повинно було початися 7 жовтня. Однак в цей день відведення військ так і не розпочалося. Глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що для початку процесу розведення необхідний семиденний режим тиші.
Варто також додати, у Кремлі заявили, що виконання Мінських домовленостей “дозволить Києву вирішити проблему Донбасу, суверенітет України при цьому не обговорюється”.