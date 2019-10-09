Кремль: разведение сил на Донбассе запустило бы процесс реализации минских договоренностей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Решение о проведении саммита в “нормандском формате” в случае срыва разведения сил на Донбассе будет зависеть от глав стран “четверки”, но эта операция (разведение сил) запустила бы процесс реализации минских договоренностей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
“Все будет зависеть от решения глав государств, в том числе, разумеется, и президента России, и не в последнюю очередь”, — сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли проведение саммита в случае срыва упомянутой операции.
В то же время Песков призвал дождаться “итогов — сорвется или нет, дождаться информации о том, по чьей вине это сорвано”. “Но в целом, конечно, разведение сил способствовало бы запуску процесса имплементации минских договоренностей”, — добавил представитель Кремля.
На последней встрече контактной группы, состоявшейся 1 октября, стороны конфликта договорились начать разведение сил в Золотом и Петровском. Как сообщал спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, разведение должно было начаться 7 октября. Однако в этот день отвод войск так и не начался. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что для начала процесса разведения необходим семидневный режим тишины.
Стоит также добавить, что в Кремле заявили, что выполнение Минских договоренностей “позволит Киеву решить проблему Донбасса, суверенитет Украины при этом не обсуждается”.