Кремль: про терміни наступного обміну утримуваними особами з Україною говорити рано
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Обмін утримуваними особами з Україною планується продовжити, але про терміни проведення наступного етапу поки говорити рано. Про це журналістам заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Є розуміння, що цей процес потрібно продовжувати”, — сказав Пєсков, зазначивши, що це відповідає мінським домовленостями. При цьому представник Кремля нагадав, що до недавнього обміну передувала величезна скрупульозна підготовча робота.
“Тому поки говорити про терміни наступного обміну, напевно, було б передчасно, але розуміння, що потрібно виходити на це, є”, — сказав прес-секретар президента РФ.
Раніше у вівторок уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова висловила припущення, що новий обмін між Москвою і Києвом може відбутися до кінця поточного року. За її словами, Україна має намір повернути з Росії 113 своїх громадян.
Як писав УНН, Кремль відмовився розкрити списки тих, кого видала Україна, попри обіцянку напередодні.