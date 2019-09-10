Кремль: о сроках следующего обмена удерживаемыми лицами с Украиной говорить рано
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Обмен удерживаемыми лицами с Украиной планируется продолжить, но о сроках проведения следующего этапа пока говорить рано. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
“Есть понимание, что этот процесс нужно продолжать”, — сказал Песков, отметив, что это соответствует минским договоренностям. При этом представитель Кремля напомнил, что недавнему обмену предшествовала огромная скрупулезная подготовительная работа.
“Поэтому пока говорить о сроках следующего обмена, наверное, было бы преждевременно, но понимание, что нужно выходить на это, имеется”, — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Ранее во вторник уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова предположила, что новый обмен между Москвой и Киевом может состояться до конца текущего года. По ее словам, Украина намерена вернуть из России 113 своих граждан.
Как писал УНН, Кремль отказался раскрыть списки тех, кого выдала Украине, несмотря на обещание накануне.