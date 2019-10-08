Кремль: поки не отримували поздоровлення від Трампа і Зеленського на адресу Путіна з днем народження
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Привітання на адресу президента РФ Володимира Путіна з днем народження, який глава РФ зазначив 7 жовтня, від лідерів США і України Дональда Трампа та Володимира Зеленського в Кремль поки не надходили. Про це заявив журналістам прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням на агентство ТАСС.
“До кінця дня (7 жовтня) я не бачив серед послань (з привітаннями), що надійшли, будь-яких послань від Трампа і Зеленського”, — сказав він. “Або їх немає, або вони можуть надійти пізніше: іноді по дипломатичних каналах вони можуть надходити із затримкою, — пояснив Пєсков. — А можуть і взагалі не надходити”.
Як писав УНН раніше, Кремль “має деякий вплив на республіки Донбасу, але не є стороною конфлікту”, що впливає на відведення збройних формувань. Про це журналістам повідомив прес-секретар президента Дмитро Пєсков вчора, 7 жовтня.
“Ми говоримо про регулювання всередині українського конфлікту. Кремль, безумовно, має певний вплив на республіки Донбасу. Але ви знаєте, що республіки Донбасу — самостійні суб’єкти у врегулюванні цього конфлікту”, — сказав він, відповідаючи на питання, чи може Москва гарантувати, що збройні формування будуть відведені від лінії зіткнення. “Кремль не є стороною конфлікту”, — підкреслив Пєсков.