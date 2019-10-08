Кремль: пока не получали поздравления от Трампа и Зеленского в адрес Путина с днем рождения

“До конца дня (7 октября) я не видел среди поступивших посланий (с поздравлениями) каких-либо посланий от Трампа и Зеленского”, — сказал он. “Или их нет, или они могут поступить позже: иногда по дипломатическим каналам они могут поступать с задержкой, — пояснил Песков. — А могут и вообще не поступать”.

Как писал УНН ранее, Кремль “имеет некоторое влияние на республики Донбасса, но не является стороной конфликта”, что влияет на отвод вооруженных формирований. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вчера, 7 октября.

“Мы говорим о регулировании внутри украинского конфликта. Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на республики Донбасса. Но вы знаете, что республики Донбасса — самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта”, — сказал он, отвечая на вопрос, может ли Москва гарантировать, что вооруженные формирования будут отведены от линии соприкосновения. “Кремль не является стороной конфликта”, — подчеркнул Песков.