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Країни ЄС випередили США за обсягом виділеної допомоги Україні

Країни ЄС випередили США за обсягом виділеної допомоги Україні

Київ • УНН

 • 761373 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Країни Європейського Союзу, впровадивши рішення про нову велику фінансову допомогу, вперше випередили США за обсягом загальної допомоги, виділеної Україні. Німеччина стала найбільшою країною-донором у Європі, згідно з останнім оновленням Ukraine Support Tracker (Трекер підтримки України), пише УНН з посиланням на сайт Кільського інституту світової економіки.

Цитата

"Досі підтримка ЄС України з початку війни завжди відставала від підтримки Сполучених Штатів. Останніми тижнями це змінилося, оскільки загальна вартість зобов’язань ЄС тепер перевищує зобов’язання США. Великі нові зобов’язання ЄС є приємною подією, враховуючи важливу роль цієї війни для європейської безпеки. Важливо, однак, що уряди ЄС тепер повинні забезпечити, щоб оголошена допомога справді досягла України якнайшвидше, без багатомісячної затримки попередніх пакетів", - заявив директор дослідницького центру Кільського інституту Крістоф Требеш.

Деталі

За даними Ukraine Support Tracker, у період з 4 жовтня по 20 листопада цього року, ЄС значно розширив свої зобов’язання щодо підтримки України. Країни та інституції ЄС зараз надають майже 52 мільярди євро військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Зобов'язання, взяті США, складають трохи менше ніж 48 мільярдів євро.

Основною причиною змін є пакет макрофінансової допомоги вартістю 18 мільярдів євро, узгоджений Євросоюзом на 2023 рік. США знову не продовжили свої загальні великі обіцянки підтримки, а деякі кошти, виділені Конгресом, залишилися невикористаними в тим часом, як завершився 2022 бюджетний рік.

Крім цього, зазначається, що нові зобов’язання Німеччини та її внесок у великий новий пакет ЄС тепер роблять її найбільшим донором у Європі. Вперше Берлін обігнав Велику Британію із загальною сумою обіцяної підтримки Україні у 12,6 мільярда євро. 

Довідково

Станом на сьогодні Ukraine Support Tracker містить перелік і кількісну оцінку військової, фінансової та гуманітарної допомоги, обіцяної Україні з 24 січня 2022 року до 20 листопада 2022 року. Він охоплює 40 країн, зокрема країни ЄС, інші члени G7, а також Австралію, Південну Корею, Туреччину, Норвегію, Нову Зеландію, Швейцарію, Китай, Тайвань та Індію.

Крім того, інституції ЄС включені як окремий донор. База даних складається з офіційних державних джерел та інформації з міжнародних ЗМІ.

Нагадаємо

За даними ЗМІ, серед країн НАТО розглядається можливість спрямувати кошти з понад 3 млрд дол. "афганського" фонду НАТО Україні.

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