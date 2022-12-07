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Страны ЕС опередили США по объему выделенной помощи Украине

Страны ЕС опередили США по объему выделенной помощи Украине

Киев • УНН

 • 761372 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Страны Европейского Союза, внедрив решение о новой крупной финансовой помощи, впервые опередили США по объему общей помощи, выделенной Украине. Германия стала крупнейшей страной-донором в Европе, согласно последнему обновлению Ukraine Support Tracker (Трекер поддержки Украины), пишет УНН со ссылкой на сайт Кильского института мировой экономики.

Цитата

"До сих пор поддержка ЕС Украины с начала войны всегда отставала от поддержки Соединенных Штатов. В последние недели это изменилось, поскольку общая стоимость обязательств ЕС теперь превышает обязательства США. Большие новые обязательства ЕС являются приятным событием, учитывая важную роль войны для европейской безопасности. Важно однако, что правительства ЕС теперь должны обеспечить, чтобы объявленная помощь действительно достигла Украины как можно быстрее, без многомесячной задержки предыдущих пакетов", - заявил директор исследовательского центра Кильского института Кристоф Требеш.

Детали

По данным Ukraine Support Tracker, в период с 4 октября по 20 ноября этого года, ЕС значительно расширил свои обязательства по поддержке Украины. Страны и институты ЕС сейчас оказывают почти 52 миллиарда евро военной, финансовой и гуманитарной помощи. Обязательства, взятые США, составляют чуть менее 48 миллиардов евро.

Основной причиной изменений является пакет макрофинансовой помощи стоимостью 18 миллиардов евро, согласованный Евросоюзом на 2023 год. США снова не продлили свои общие большие обещания поддержки, а некоторые средства, выделенные Конгрессом, остались неиспользованными в то время, как завершился 2022 год бюджетный год.

Кроме этого, отмечается, что новые обязательства Германии и ее вклад в большой новый пакет ЕС теперь делают ее крупнейшим донором в Европе. Впервые Берлин обогнал Великобританию с общей суммой обещанной поддержки Украине в 12,6 миллиарда евро. 

Справка

На сегодня Ukraine Support Tracker содержит перечень и количественную оценку военной, финансовой и гуманитарной помощи, обещанной Украине с 24 января 2022 года по 20 ноября 2022 года. Он включает 40 стран, в том числе страны ЕС, другие члены G7, а также Австралию, Южную Корею, Турцию, Норвегию, Новую Зеландию, Швейцарию, Китай, Тайвань и Индию.

Кроме того, институты ЕС включены как отдельный донор. База данных состоит из официальных государственных источников и информации по международным СМИ.

Напомним

По данным СМИ, среди стран НАТО рассматривается возможность направить средства в 3 млрд дол. "афганского" фонда НАТО Украине.

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