Країни Північної Європи погоджуються з необхідністю посилити колективний тиск на рф

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"Лідери України та п’яти країн Північної Європи підтвердили своє однозначне засудження агресивної війни росії проти України, що триває…росія повинна негайно, повністю й беззастережно вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться в спільній заяві.

Повідомляється, що країни Північної Європи залишаються непохитними у своїй відданості незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Країни Північної Європи продовжуватимуть свою політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку України стільки, скільки це буде потрібно, – як окремо, так і спільно як країни Північної Європи, а також шляхом міжнародної співпраці в межах Європейського Союзу, НАТО, ООН та в інших форматах", - зазначається в заяві.

Також в заяві повідомляється, що військова підтримка продовжиться.

"Військова підтримка триватиме, оскільки готуються нові пакети з постійним урахуванням найбільш нагальних і невідкладних потреб України для зміцнення її обороноздатності. Очолювана США Контактна група з питань оборони України (так звана група у форматі "Рамштайн") є важливим координаційним форумом для цих міжнародних зусиль", - йдеться в заяві.

Окрім того, країни Північної Європи готові співпрацювати з Україною для забезпечення якнайширшої міжнародної участі в реалізації української формули миру та у Глобальному саміті миру.

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"Україна та країни Північної Європи наголошують на своїй твердій відданості притягненню до відповідальності винних у воєнних злочинах та інших жорстоких злочинах, скоєних у зв’язку з агресивною війною росії проти України. Країни Північної Європи вітають поточні міжнародні зусилля у співпраці з Україною щодо забезпечення відповідальності шляхом створення відповідного механізму (спеціального трибуналу) щодо кримінального переслідування за злочин агресії", - зазначається в заяві.

Країни Північної Європи вітають угоду про новий Міжнародний центр із розслідування злочину агресії проти України (ICPA) в Гаазі та сподіваються на якнайшвидший початок його роботи.

Україна та країни Північної Європи підтверджують свою підтримку розслідувань прокурора Міжнародного кримінального суду, які є кроком до відповідальності, і взяли до відома видані судом ордери на арешт.

"Україна та країни Північної Європи погоджуються з необхідністю посилити колективний тиск на росію шляхом подальших санкцій, щоб послабити здатність росії продовжувати незаконну агресивну війну. Мають бути інтенсифіковані зусилля щодо забезпечення ефективного впровадження санкцій, запобігання та протидії обходу санкцій у третіх країнах та з боку третіх країн", - йдеться в заяві.

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Окрім того, повідомляється, що Україна й країни Північної Європи і далі працюватимуть разом з іншими над розробкою механізмів відшкодування збитків, поранень і руйнувань, спричинених російською агресією.

"Для цього важливою віхою є міжнародний реєстр збитків, який буде представлено на саміті Ради Європи в Рейк’явіку 16-17 травня 2023 року. Ми й далі докладатимемо зусиль для вивчення відповідних варіантів забезпечення фінансування компенсаційного механізму, включно з надійною правовою основою для використання заморожених і знерухомлених російських активів для підтримки відбудови України та з метою виплати репарацій", - зазнаяається в заяві.

Країни Північної Європи разом із міжнародними організаціями та партнерами зобов’язуються брати участь у відновленні й відбудові України після війни.