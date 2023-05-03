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"Маємо докладати більше зусиль для тиску": Зеленський обговорив з президентом Фінляндії наступний пакет санкцій ЄС проти рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо підготовку наступного пакета європейських санкцій проти росії. Про це він повідомив під час спільної пресконференції зі своїм фінським колегою, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Ми обговорили зокрема підготування наступного пакету європейських санкцій проти російської агресії за терор, розв'язаний росією, у взаємодії з існуючим санкційним режимом, який росія постійно намагається уникнути. Маємо старатися більше, маємо більше зусиль докладати до вчинення тиску на агресора…», - сказав Зеленський, що перебуває з візитом у Фінляндії.

Доповнення

США, Європа та інші ключові союзники України готують нові санкції проти росії.

Як повідомляв Bloomberg, Європейський Союз розглядає можливість обмеження транзиту товарів через росію у межах 11-го пакету санкцій роти рф.

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