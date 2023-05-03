"Маємо докладати більше зусиль для тиску": Зеленський обговорив з президентом Фінляндії наступний пакет санкцій ЄС проти рф
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо підготовку наступного пакета європейських санкцій проти росії. Про це він повідомив під час спільної пресконференції зі своїм фінським колегою, передає кореспондент УНН.
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«Ми обговорили зокрема підготування наступного пакету європейських санкцій проти російської агресії за терор, розв'язаний росією, у взаємодії з існуючим санкційним режимом, який росія постійно намагається уникнути. Маємо старатися більше, маємо більше зусиль докладати до вчинення тиску на агресора…», - сказав Зеленський, що перебуває з візитом у Фінляндії.
Доповнення
США, Європа та інші ключові союзники України готують нові санкції проти росії.
Як повідомляв Bloomberg, Європейський Союз розглядає можливість обмеження транзиту товарів через росію у межах 11-го пакету санкцій роти рф.