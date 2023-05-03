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Страны Северной Европы соглашаются с необходимостью усилить коллективное давление на рф

Страны Северной Европы соглашаются с необходимостью усилить коллективное давление на рф

Киев • УНН

 • 1492688 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Украина и страны Северной Европы согласны с необходимостью усилить коллективное давление на россию путем дальнейших санкций. Об этом говорится в совместном заявлении саммита Украина – Северная Европа, передает УНН со ссылкой на ОП.

Цитата

"Лидеры Украины и пяти стран Северной Европы подтвердили свое однозначное осуждение продолжающейся агрессивной войны россии против Украины…россия должна немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в совместном заявлении.

Сообщается, что страны Северной Европы остаются непоколебимыми в своей приверженности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Страны Северной Европы будут продолжать свою политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины столько, сколько это потребуется, – как отдельно, так и совместно как страны Северной Европы, а также путем международного сотрудничества в рамках Европейского Союза, НАТО, ООН и в других форматах", - отмечается в заявлении.

Также в заявлении сообщается, что военная поддержка продолжится.

"Военная поддержка будет продолжаться, поскольку готовятся новые пакеты с постоянным учетом наиболее насущных и неотложных потребностей Украины для укрепления ее обороноспособности. Возглавляемая США Контактная группа по вопросам обороны Украины (так называемая группа в формате "Рамштайн") является важным координационным форумом для этих международных усилий", - говорится в заявлении.

Кроме того, страны Северной Европы готовы сотрудничать с Украиной для обеспечения как можно более широкого международного участия в реализации украинской формулы мира и в Глобальном саммите мира.

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"Украина и страны Северной Европы подчеркивают свою твердую приверженность привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях и других жестоких преступлениях, совершенных в связи с агрессивной войной россии против Украины. Страны Северной Европы приветствуют текущие международные усилия в сотрудничестве с Украиной по обеспечению ответственности путем создания соответствующего механизма (специального трибунала) по уголовному преследованию за преступление агрессии", - отмечается в заявлении.

Страны Северной Европы приветствуют соглашение о новом Международном центре по расследованию преступления агрессии против Украины (ICPA) в Гааге и надеются на скорейшее начало его работы.

Украина и страны Северной Европы подтверждают свою поддержку расследований прокурора Международного уголовного суда, которые являются шагом к ответственности, и приняли к сведению выданные судом ордера на арест.

"Украина и страны Северной Европы соглашаются с необходимостью усилить коллективное давление на россию путем дальнейших санкций, чтобы ослабить способность россии продолжать незаконную агрессивную войну. Должны быть интенсифицированы усилия по обеспечению эффективного внедрения санкций, предотвращению и противодействию обхода санкций в третьих странах и со стороны третьих стран", - говорится в заявлении.

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Кроме того, сообщается, что Украина и страны Северной Европы и дальше будут работать вместе с другими над разработкой механизмов возмещения убытков, ранений и разрушений, вызванных российской агрессией.

"Для этого важной вехой является международный реестр убытков, который будет представлен на саммите Совета Европы в Рейкьявике 16-17 мая 2023 года. Мы будем и дальше прилагать усилия для изучения соответствующих вариантов обеспечения финансирования компенсационного механизма, включая надежную правовую основу для использования замороженных и обездвиженных российских активов для поддержки восстановления Украины и с целью выплаты репараций", - отмечается в заявлении.

Страны Северной Европы вместе с международными организациями и партнерами обязуются участвовать в восстановлении Украины после войны.

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