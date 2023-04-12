Країна-людоїд не має права головувати у Радбезі ООН - Подоляк щодо жорстокої страти рашистами українського військового

ukru
Ексклюзив
15:02 • 36026 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 63631 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 97507 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 225063 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 167195 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 165256 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 255178 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 454177 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 345567 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357174 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 192469 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 164972 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 135718 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 126450 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 89855 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 225071 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 255183 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 494576 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 629978 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 655114 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 39470 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 47599 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 126450 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 164972 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 192469 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Країна-людоїд не має права головувати у Радбезі ООН - Подоляк щодо жорстокої страти рашистами українського військового

Країна-людоїд не має права головувати у Радбезі ООН - Подоляк щодо жорстокої страти рашистами українського військового

Київ • УНН

 • 799082 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Країна-людоїд, яка наживо відрізає голову людині, не має права голосу, а тим паче, права головувати у Раді безпеки ООН. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, передає УНН.

Цитата

“Країна, яка наживо відрізає голову людині, не може належати до сучасної цивілізації. Не може мати партнерських стосунків із кимось. Не може мати право дипломатичного голосу. Не може купляти собі нерухомість в інших країнах. І точно не може головувати в Раді Безпеки ООН. Бо росія – безумовна країна-людоїд, яка до того ж цим бравує. Залишатися сьогодні, після оприлюднення реальних дій рф в Україні, нейтральним – це заздалегідь програшна позиція, бо не можна шукати безпеки в пащі людожера”, – зазначив він.

Деталі

У цьому контексті він додав, що в України взагалі немає варіантів «домовитися». Та будь-які спроби шукати компромісу з терористами мають жорстко припинятися. росію треба ізолювати на тривалий «гуманітарний карантин» від решти світу. Із суттєвими обмеженнями.

“Жодні дії рф не деморалізують українців, бо ми не маємо іншого шляху, окрім як дійти до перемоги. Щоб кожного дістати й покарати. Це лише стимул працювати інтенсивніше, донатити більше та стати адвокатом України в парламенті чи за трибуною в кожному куточку планети”, – написав він у своєму Телеграм.

Доповнення

11 квітня в мережі з’явилось відео, як російські окупанти жорстко катують українського полоненого та відрізають йому голову. Служба безпеки України розпочала досудове розслідування жорстокого вбивства окупантами українського воїна за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Президент Володимир Зеленський відреагував на відео з ймовірною стратою українського військового.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Bitcoin
$83,479.50
Золото
$3,156.79
Tesla
$248.19
Brent
$74.24
S&P 500
$5,537.65
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,840.52