Країна-людоїд не має права головувати у Радбезі ООН - Подоляк щодо жорстокої страти рашистами українського військового

Цитата

“Країна, яка наживо відрізає голову людині, не може належати до сучасної цивілізації. Не може мати партнерських стосунків із кимось. Не може мати право дипломатичного голосу. Не може купляти собі нерухомість в інших країнах. І точно не може головувати в Раді Безпеки ООН. Бо росія – безумовна країна-людоїд, яка до того ж цим бравує. Залишатися сьогодні, після оприлюднення реальних дій рф в Україні, нейтральним – це заздалегідь програшна позиція, бо не можна шукати безпеки в пащі людожера”, – зазначив він.

Деталі

У цьому контексті він додав, що в України взагалі немає варіантів «домовитися». Та будь-які спроби шукати компромісу з терористами мають жорстко припинятися. росію треба ізолювати на тривалий «гуманітарний карантин» від решти світу. Із суттєвими обмеженнями.

“Жодні дії рф не деморалізують українців, бо ми не маємо іншого шляху, окрім як дійти до перемоги. Щоб кожного дістати й покарати. Це лише стимул працювати інтенсивніше, донатити більше та стати адвокатом України в парламенті чи за трибуною в кожному куточку планети”, – написав він у своєму Телеграм.

Доповнення

11 квітня в мережі з’явилось відео, як російські окупанти жорстко катують українського полоненого та відрізають йому голову. Служба безпеки України розпочала досудове розслідування жорстокого вбивства окупантами українського воїна за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Президент Володимир Зеленський відреагував на відео з ймовірною стратою українського військового.



