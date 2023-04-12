Страна-людоед не имеет права председательствовать в Совбезе ООН - Подоляк о жестокой казни рашистами украинского военного

Цитата

“Страна, которая наживо отрезает голову человеку, не может принадлежать к современной цивилизации. Не может иметь партнерских отношений с кем-либо. Не может иметь право дипломатического голоса. Не может покупать себе недвижимость в других странах. И точно не может председательствовать в Совете Безопасности ООН. Потому что россия – безусловная страна-людоед, которая к тому же этим бравирует. Оставаться сегодня, после обнародования реальных действий рф в Украине, нейтральным – это заранее проигрышная позиция, потому что нельзя искать безопасности в пасти людоеда”, – отметил он.

Детали

В этом контексте он добавил, что у Украины вообще нет вариантов «договориться». И любые попытки искать компромисс с террористами должны жестко пресекаться. россию надо изолировать на длительный «гуманитарный карантин» от остального мира. С существенными ограничениями.

“Никакие действия рф не деморализуют украинцев, потому что у нас нет другого пути, кроме как дойти до победы. Чтобы каждого достать и наказать. Это лишь стимул работать интенсивнее, донатить больше и стать адвокатом Украины в парламенте или за трибуной в каждом уголке планеты”, – написал он в своем Телеграм.

Дополнение

11 апреля в сети появилось видео, как российские оккупанты жестко пытают украинского пленного и отрезают ему голову. Служба безопасности Украины начала досудебное расследование жестокого убийства оккупантами украинского воина по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на видео с вероятной казнью украинского военного.



