Кравчук заявив про "історичну подію" в переговорах щодо Донбасу

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Вжиття додаткових заходів контролю за дотриманням “режиму тиші” на Донбасі, які були запропоновані українською стороною, стануть важливим кроком для встановлення миру, заявив глава української делегації в контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук в ефірі телеканалу “Дом”, передає УНН.

Цитата

“Ми, українська сторона, неодноразово пропонували удосконалювати координаційний механізм контролю за тим, хто порушує тишу, хто веде вогонь, хто вбиває. Нам постійно говорили, що нинішній механізм — не досконалий.

Тому я запропонував документ, там сім пунктів доповнень до того механізму, який вже задіяний з липня 2020 року. Передав його послу від ОБСЄ в ТКГ пані Хайді Грау. На останньому засіданні ТКГ наш документ, пропозиції ОРДЛО і пропозиції Росії були взяті до обговорення. І, як мені відомо, український документ був прийнятий за основу. Це вперше. І навіть керівник ТКГ, посол від ОБСЄ сказав, що це історична подія. Зараз цей документ удосконалює робоча група”, — заявив Кравчук.

Деталі

За його словами, документ обговорить робоча підгрупа з урахуванням пропозицій 27 квітня. Якщо підгрупа прийде до позитивного висновку, його обговорять ще раз на загальній ТКГ 28 квітня, після чого ухвалять, пояснив Кравчук.

“Це буде, я вважаю, дуже важливий крок до встановлення миру на Донбасі”, — уклав він.

Нарощування військ РФ до кордонів України

Посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною в останні тижні викликало стурбованість Євросоюзу і США. За даними керівництва ЄС, Росія розмістила біля кордонів України і в включеному Криму понад 100 тисяч військовослужбовців. Президент України Володимир Зеленський закликав США і Європу допомогти відбити агресію РФ. Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”. Москва 22 квітня оголосила про відвід військ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Швеції заявили, що відведення російських військ від кордону України є “димовою завісою”

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