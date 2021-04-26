Кравчук заявив про "історичну подію" в переговорах щодо Донбасу

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“Ми, українська сторона, неодноразово пропонували удосконалювати координаційний механізм контролю за тим, хто порушує тишу, хто веде вогонь, хто вбиває. Нам постійно говорили, що нинішній механізм — не досконалий.

Тому я запропонував документ, там сім пунктів доповнень до того механізму, який вже задіяний з липня 2020 року. Передав його послу від ОБСЄ в ТКГ пані Хайді Грау. На останньому засіданні ТКГ наш документ, пропозиції ОРДЛО і пропозиції Росії були взяті до обговорення. І, як мені відомо, український документ був прийнятий за основу. Це вперше. І навіть керівник ТКГ, посол від ОБСЄ сказав, що це історична подія. Зараз цей документ удосконалює робоча група”, — заявив Кравчук.

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За його словами, документ обговорить робоча підгрупа з урахуванням пропозицій 27 квітня. Якщо підгрупа прийде до позитивного висновку, його обговорять ще раз на загальній ТКГ 28 квітня, після чого ухвалять, пояснив Кравчук.

“Це буде, я вважаю, дуже важливий крок до встановлення миру на Донбасі”, — уклав він.