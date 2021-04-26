Кравчук заявил про "историческое событие" в переговорах по Донбассу

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“Мы, украинская сторона неоднократно предлагали совершенствовать координационный механизм контроля за тем, кто нарушает тишину, кто ведет огонь, кто убивает. Нам постоянно говорили, что нынешний механизм — не совершенен.

Поэтому я предложил документ, там семь пунктов дополнений к тому механизму, который уже задействован с июля 2020 года. Передал его после от ОБСЕ в ТКГ госпожа Хайди Грау. На последнем заседании ТКГ наш документ, предложения ОРДЛО и предложения России были взяты для обсуждения. И, как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это раз. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказал, что это историческое событие. Сейчас этот документ совершенствует рабочая группа”, — заявил Кравчук.

Детали

По его словам, документ обсудит рабочая подгруппа с учетом предложений 27 апреля. Если подгруппа придет к положительному выводу, его обсудят еще раз в общей ТКГ 28 апреля, после чего примут, пояснил Кравчук.

“Это будет, я считаю, очень важный шаг к установлению мира на Донбассе”, — заключил он.

Наращивание войск РФ к границам Украины

Усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной в последние недели вызвало обеспокоенность Евросоюза и США. По данным руководства ЕС, Россия разместила у границ Украины и в аннексированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих. Президент Украины Владимир Зеленский призвал США и Европу помочь отразить агрессию РФ. Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях “контрольными проверками”. Москва 22 апреля объявила об отводе войск.

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