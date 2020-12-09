Кравчук: Верховна Рада має визначитись стосовно "формули Штайнмайєра"

“Я думаю, у даному разі Верховна Рада, я про це говорив на засіданні нашої делегації в ТКГ, там є представники Верховної Ради, голови комітетів, говорив з деякими народними депутатами зі “Слуги народу”, що Верховна Рада має визначитись відносно “формули Штайнмайєра”. Тому що була в Мінську офіційна заява про те, що ми погоджуємось із такою формулою, і це було предметом обговорення у “Нормандському форматі”, - сказав Кравчук.

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“Рада має визначитись, це для мене абсолютно зрозуміло. Якщо ні – то нехай пояснять народу, політичній еліті, журналістам, чому ні. Я допускаю, що може бути “ні”, але треба пояснити, аргументувати, а не просто робити вигляд, що нічого не відбувається. Цим ми наражаємось на відповідну протидію, і наші можливості впливу зменшуються”, - додав голова української делегації.

Нагадаємо, 9 грудня 2019 року у Парижі в Єлисейському палаці відбувся саміт глав держав та урядів країн "нормандської четвірки" - Франції, Німеччини, Росії та України. За підсумками зустрічі сторони погодили низку домовленостей, серед яких, зокрема, імплементація так званої "формули Штайнмайєра" в українське законодавство.