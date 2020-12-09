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Кравчук: Верховная Рада должна определиться относительно "формулы Штайнмайера"

Кравчук: Верховная Рада должна определиться относительно "формулы Штайнмайера"

Киев  •  УНН

 • 17218 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Верховная Рада должна определиться относительно имплементации "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве. Такое заявление в комментарии УНН сделал председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

"Я думаю, в данном случае Верховная Рада, я об этом говорил на заседании нашей делегации в ТКГ, там есть представители Верховной Рады, председатели комитетов, говорил с некоторыми народными депутатами из "Слуги народа", что Верховная Рада должна определиться относительно "формулы Штайнмайера". Потому что было в Минске официальное заявление о том, что мы согласны с такой формулой, и это было предметом обсуждения в "нормандской формате", - сказал Кравчук.

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"Рада должна определиться, это для меня абсолютно понятно. Если нет - то пусть объяснят народу, политической элите, журналистам, почему нет. Я допускаю, что может быть "нет", но надо объяснить, аргументировать, а не просто делать вид, что ничего не происходит. Этим мы подвергаемся соответствующему противодействию, и наши возможности влияния уменьшаются", - добавил глава украинской делегации.

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже в Елисейском дворце состоялся саммит глав государств и правительств стран "нормандской четверки" - Франции, Германии, России и Украины. По итогам встречи стороны согласовали ряд договоренностей, среди которых, в частности, имплементация так называемой "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве.

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