Кравчук розповів, як Україна може повернути Крим

"Як повернути Крим? Ми це повинні робити кожен день, щось додавати, мати план, мати папку, яку назвати "папкою повернення Криму", куди включати все важливе, всі аналізи, всі можливі пропозиції будь-яких експертів із Заходу і Сходу, щоб накопичувати", - розповів Кравчук.

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Нагадаємо, британського депутата Європарламенту виключили з партії за намір відвідати Крим.

Зазначимо, Росія анексувала Крим і Севастополь після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Анексію засуджує Україна і більшість країн світу. Крім того, з часів незаконного приєднання півострова до РФ політичних утисків зазнають кримські татари.