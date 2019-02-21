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Кравчук розповів, як Україна може повернути Крим

Кравчук розповів, як Україна може повернути Крим

Київ • УНН

 • 13491 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Перший Президент України Леонід Кравчук розповів, яким чином Україна може повернути Крим. Про це він заявив під час спільного брифінгу Президентів України Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми та Віктора Ющенка, передає УНН.

"Як повернути Крим? Ми це повинні робити кожен день, щось додавати, мати план, мати папку, яку назвати "папкою повернення Криму", куди включати все важливе, всі аналізи, всі можливі пропозиції будь-яких експертів із Заходу і Сходу, щоб накопичувати", - розповів Кравчук.

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Нагадаємо, британського депутата Європарламенту виключили з партії за намір відвідати Крим.

Зазначимо, Росія анексувала Крим і Севастополь після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Анексію засуджує Україна і більшість країн світу. Крім того, з часів незаконного приєднання півострова до РФ політичних утисків зазнають кримські татари.

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