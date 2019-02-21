Кравчук рассказал, как Украина может вернуть Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Первый Президент Украины Леонид Кравчук рассказал, каким образом Украина может вернуть Крым. Об этом он заявил во время совместного брифинга Президентов Украины Леонида Кравчука, Леонида Кучмы и Виктора Ющенко, передает УНН.
"Как вернуть Крым? Мы это должны делать каждый день, что-то добавлять, иметь план, иметь папку, которую нужно назвать "папкой возвращения Крыма", куда включать все важное, все анализы, все возможные предложения любых экспертов с Запада и Востока, чтобы накапливать", - рассказал Кравчук.
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Напомним, британского депутата Европарламента исключили из партии за намерение посетить Крым.
Отметим, Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014. Аннексию осуждает Украины и большинство стран мира. Кроме того, со времен незаконного присоединения полуострова к РФ политические притеснения испытывают крымские татары.