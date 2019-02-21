Кравчук рассказал, как Украина может вернуть Крым

"Как вернуть Крым? Мы это должны делать каждый день, что-то добавлять, иметь план, иметь папку, которую нужно назвать "папкой возвращения Крыма", куда включать все важное, все анализы, все возможные предложения любых экспертов с Запада и Востока, чтобы накапливать", - рассказал Кравчук.

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Напомним, британского депутата Европарламента исключили из партии за намерение посетить Крым.

Отметим, Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014. Аннексию осуждает Украины и большинство стран мира. Кроме того, со времен незаконного присоединения полуострова к РФ политические притеснения испытывают крымские татары.