Кравчук розповів, чому вибори на Донбасі не відбудуться
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Вибори на окупованій частині Донбасу не відбудуться, тому що там багато "заробітчан зі зброєю", які нікому не підпорядковуються. Немає гарантії, що вони зброю не використають. Про це заявив голова української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук в інтерв’ю Українському радіо, передає УНН.
“Ну хто поїде спостерігачем, коли там не просто бойовики, там люди добровольці так звані. Є, кажуть, ну не кажуть, а я знаю, люди з Бразилії, Киргизії. Чого приїхали туди ті люди? Заробляти гроші, вони стріляють, не захищаючи землю або з бажанням прибрати цю землю, вона їм не потрібна. Вони заробітчани, а у них є зброя”, — сказав Кравчук.
За його словами, платить їм той, хто їх запрошує — країна-агресор.
“Які можуть бути вибори, коли там сидить людина, яка нікому не підпорядкована. Хто може гарантувати, що вона не використає зброю. Які вибори?” — сказав Кравчук.
Нагадаємо, голова української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що замість “особливого статусу” Донбасу пропонується ввести “особливий режим адміністративного управління”.